التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهازان الفنيين لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد على التشكيل الذي سيخوضان به مواجهة اليوم في قمة منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

يستعد فريق برشلونة لاستقبال ضيفه أتلتيكو مدريد في المواجهة النارية المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيط دراجي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - أراوخو - جول كوندي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرينكي دي يونغ.

الهجوم: غافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: كاراسكو - خيمينيز - سافيتش - ماريو هيرموسو - ناهويل مولينا.

الوسط: توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي باول.

الهجوم: آنخيل كوريا - أنطوان جريزمان.

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