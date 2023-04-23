شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين أوسوريو ولاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

من ناحية أخرى، بدأ عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد.

وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات الفردية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل فريق الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها.