شكرا لقرائتكم خبر عن منح سيدات طائرة الأهلى إجازة يومين فى العيد استعدادا للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بمنح اللاعبات إجازة يومين فقط فى عيد الفطر، على أن يخوضن تدريبات اليوم استعدادا لنهائيات كأس مصر المحدد لها شهر مايو المقبل.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب الدورى الممتاز بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

أقيمت هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023 أمس .

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على صالة أكتوبر الدولية .

ويلتقي كل فريقين في مباراتين بنظام البلاى أوف، حيث أقيمت المباراة الأولى الثلاثاء .

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.