شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة.. كلمة السر فى عودة الإسماعيلى للطريق الصحيح بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، الكثير من رونقه بعدما حسم ديربى القناة بالفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 11 مباراة فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 11 مباراة متتالية.

11 مباراة بلا هزيمة

ونجح الإسماعيلى في خوض 11 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وجاءت كالتالى..

الإسماعيلى 1/ 1 / طلائع الجيش

الإسماعيلى 0 / 0 أسوان

الداخلية 1/ 3 الإسماعيلى

الإسماعيلى 1/ 1 الاتحاد

غزل المحلة 1/ 1 الإسماعيلى

الإسماعيلى 0/ 0 فيوتشر

فاركو 0/ 0 الإسماعيلى

الإسماعيلى 3/ 1 سموحة

سيراميكا 1 / 1 الإسماعيلى

إنبى 1/ 3 الإسماعيلى

المصرى 1 / 2 الإسماعيلى

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.