شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية للاعبين فى مران الزمالك استعدادا لسيراميكا.. وشلبى وزيزو يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء سيراميكا فى الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ببداية المران، قبل خوض فقرة تدريبات بدنية قوية بالكرة ودون الكرة.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على شرح مجموعة من التدريبات البدنية وكيفية تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة للاعبين من الناحية البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.