شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية للاعبين فى مران الزمالك استعدادا لسيراميكا.. وشلبى وزيزو يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ببداية المران، قبل خوض فقرة تدريبات بدنية قوية بالكرة ودون الكرة.
وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على شرح مجموعة من التدريبات البدنية وكيفية تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة للاعبين من الناحية البدنية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
فيما واصل مصطفى شلبي وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي المخصص لهما، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.
وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، طبقا للبرنامج التأهيلي المخصص لهما في ظل تعرضهما للإصابة.
ويعاني "زيزو" من إصابة بالتواء في كاحل القدم، في حين يعاني مصطفى شلبي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.