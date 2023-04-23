قمة برشلونة وأتلتيكو وكلاسيكو الهلال والاتحاد.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 23-4-2023، عدد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم.

وتلعب اليوم في البطولة الكونفدرالية الإفريقية مواجهة بيراميدز وميلانو يونايتد (مارومو جالانتس) الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي.

وتقام اليوم مباراتين في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 23، حيث يلعب توتنهام أمام نيوكاسل، ووست هام ضد بورنموث.

ويلاقي مانشستر يونايتد فريق برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ 30 من عمر الليجا.

وفي الدوري الإيطالي، تقام اليوم قمة بين يوفنتوس ونابولي، وفي الدوري السعودي مواجهة قوية بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي الكأس.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس الكونفدرالية الإفريقية

ريفرز يونايتد × يانج أفريكانز، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر beIN Sports HD 4.

الاتحاد المنستيري × أسيك، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر beIN Sports HD 4.

بيراميدز × ميلانو يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر beIN Sports HD 6.

اتحاد الجزائر × الجيش الملكي، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر beIN Sports HD 4.

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد × توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث × وست هام، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني

إلتشي × فالنسيا، تقام المباراة في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 5

برشلونة × أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × خيتافي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية × فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي × انتر، تقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، 1:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي × كريمونيزي، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة AD SPORTS Premium 2

مونزا × فيورنتينا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان × ليتشي، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × نابولي، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس × ستراسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 1 بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

لوريان × تولوز، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 3 HD Premium

اجاكسيو × ستاد بريست، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD Xtra 2

نانت × تروا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

نيس × كليرمون فوت، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD Xtra 1

مونبلييه × رين، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

ليون × مارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 2

الدوري الألماني

فرايبورج × شالكه، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

بوروسيا مونشنغلادباخ × يونيون برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports HD 3

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال × اتحاد جدة، تقام المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة SSC1 HD.

نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد × برايتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 1 HD Premium.