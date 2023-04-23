إنتر ميلان يضرب إمبولي بثلاثية ويصعد للمركز الخامس بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق إنتر ميلان الفوز على إمبولي بثلاثية من دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل روميلو لوكاكو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 48 و76، فيما أضاف اللاعب لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للنيراتزري في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، ستيفان دي فريج،

دانيلو دامبروزيو، راؤول بيلانوفا.

الوسط: هاكان تشالهان أوجلو، مارسيلو بروزوفيتش، روبيرتو جاليارديني.

الهجوم: روبن جوسينس، روميلو لوكاكو، خواكين كوريا.

بهذا الانتصار يرتقي فريق إنتر ميلان في جدول ترتيب الدوري ليحتل المركز الخامس بعدما رفع رصيده للنقطة 54، بينما توقف رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر بالكاليتشو.