أحمد حجازي لا يعرف الفوز مع اتحاد جدة أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى المدافع الدولي المصري أحمد حجازي إلى تحقيق فوزه الأول تاريخيًا مع اتحاد جدة على

الهلال وذلك عندما يلتقي الفريقين مساء اليوم في كأس خادم الحرمين.

اقرأ أيضًا.. التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم في كأس خادم الحرمين

وخاض أحمد حجازي 26 مباراة مع اتحاد جدة في الموسم الحالي بجميع المسابقات، وسجل خلالها 4 أهداف بينما صنع هدفًا.

ويستعد أحمد حجازي لخوض مباراته الرابعة أمام الهلال.

أحمد حجازي أمام الهلال السعودي

ويسعى أحمد حجازي إلى فك عقدته أمام الهلال حيث لم يسبق له تحقيق الفوز مع اتحاد جدة على

الزعيم.

ووفقا لموقع " ترانسفير ماركت" فقد لعب حجازي 3 مباريات بواقع 270 دقيقة مع اتحاد جدة أمام الهلال كانت في الدوري السعودي للمحترفين، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.

وكان أحمد حجازي قد بأولى بطولاته مع اتحاد جدة بعد الفوز على الفيحاء بهدفين دون رد في كأس السوبر السعودي.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا