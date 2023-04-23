تشافي يبحث عن فوزه الثالث تاريخيًا أمام أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المدرب الشاب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن تحقيق فوزه الثالث في تاريخ مواجهاته أمام أتلتيكو مدريد.

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ويسعى تشافي هيرنانديز إلى توسيع الفارق مع ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عندما يواجه أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا.

ويخوض تشافي مباراته الثالثة مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، ولم يسبق للمدرب الشاب الخسارة كمدرب في مواجه الروخي بلانكوس.

وتمكن تشافي من تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد مرتين في مباراتين، المرة الأولى كانت في إطار

الجولة 23 من الموسم الماضي للدوري الإسباني وفاز فيها برشلونة بنتيجة 4-2 بينما كانت المرة الثانية في الجولة 16 من الموسم الحالي وهي المباراة التي انتهت بفوز البرسا بهدف نظيف.

وحصد تشافي العلامة الكاملة مع برشلونة في مبارياته أمام أتلتيكو مدريد بواقع 6 نقاط، وسجل الفريق الكتالوني 5 أهداف بين تلقى هدفين.

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