شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة وجبنة وسمنة.. لاعبون ارتبطت أسماؤهم بـ"الأكلات" فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم الدوري المصري الكثير من الأسماء الغريبة والعجيبة فى بعض الأحيان، والتي يتوقف أمامها مشجع الكرة المصرية، وترتبط بشكل كبير بالأكلات المصرية، أو ما يتم بيعه داخل الـ"سوبر ماركت"، لعل أبرزها الجبنة، وهو الاسم الذى يطلق على عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب وسط المقاولون العرب.

ومن الأسماء اللافتة للنظر أيضا أحمد كابوريا، لاعب المقاولون العرب السابق، باعتبار أن الكابوريا من المأكولات البحرية ولا تخل من وجودها فى الأسواق، وعمرو الحلواني لاعب سيراميكا المعتزل حديثاً، باعتبار أن الحلواني مهنة بائعي الحلوى والمناسبات الخاصة، ويوجد أحمد نبيل مانجا، لاعب الاتحاد السكندري، وهي إحدى الفواكه الصيفية المتواجدة في الأسواق المصرية.

وبخلاف الأسماء الموجودة فيىالدوري المصري حاليا كان يوجد العديد من أسماء اللاعبين الغريبة من قبل، والخاصة بالأكلات والسلع الغذائية مثل محمود سمنة لاعب بتروجت السابق وعبد المنعم شطة وسمير كمونة وأحمد كشري وشريف كراوية ومحمد كفتة وأحمد حسن استاكوزا.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.