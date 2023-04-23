7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 4 لاعبين قبل الرحيل المجاني، 5 مراكز بالأهلى "تشغل بال" كولر قبل الميركاتو الصيفي.

5 مراكز بالأهلى "تشغل بال" كولر قبل الميركاتو الصيفي

رغم أن الموسم الحالي لم ينته بعد، ولا يزال مشوار الأهلي طويلا نحو تحقيق أكثر من لقب مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري وبطولة كأس مصر في نسختها القديمة، ولكن لجنتي التخطيط والتعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بدأوا في وضع خطة التحضير للموسم الجديد، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر وسد العجز في كل النواقص.

تحرك مسئولو نادى الزمالك في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع حاليًا لأى فريق آخر، ومن ثم الرحيل بالمجان في نهاية الموسم، وهو الأمر الذى يرفضه مسئولو القلعة البيضاء، ويمتمسكون بأن يكون الرحيل عن طريق النادي حتى يستفيد بمقابل مادى من أي صفقة تتم، أو استمرار اللاعب وسط صفوف الفريق في حالة الحاجة لخدماته. كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين قبل موقعة الرجاء المغربى يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الرجاء المغرب المقرر لها السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ومن ثم تحديد برنامج التحضير الخاص بهذه المباراة. الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بكأس الرابطة يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأحد، الاستعداد لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى البورسعيدى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش في الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح. يضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب غدًا لخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم. سموحة يبدأ اليوم الاستعداد للمباريات المقبلة بعد انتهاء إجازة العيد يعود فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، إلى التدريبات اليوم، الأحد، استعدادا للارتباطات المقبلة في بطولة الدورى الممتاز، بعد راحة امتدت لـ3 أيام بسبب إجازات عيد الفطر المبارك.

أوسوريو يمنح دروس خصوصية للدفاع والهجوم فى الزمالك

حرص كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على منح دروس خصوصية منفصلة للمدافعين والمهاجمين، حيث قام المدير الفني بالتحدث مع مدافعى الفريق حول الأخطاء التي ارتكبوها في المباراة الماضية، والتمركز الخاطئ الذى يتسبب في منح المنافس الأفضلية وخاصة في الهجمات المرتدة، وكذلك الكرات الثابتة التي تحتاج لتأمين دفاعى مميز ومحكم لمنع خطورتها وشدد أوسوريو على أهمية مشاركة معظم اللاعبين في التغطية الدفاعية وتقديم أداء دفاعى وهجومى في نفس الوقت.

5 لاعبين يقودون الإسماعيلي لتعديل المسار فى الدورى.. فراس شواط والشامى الأبرز