شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. زد يتصدر ترتيب مجموعة القاهرة بفارق نقطة عن السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق زد، بقيادة مجدى عبد العاطى، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد صاحب الوصافة بعد مرور 23 جولة، قبل عودة المسابقة مجددا يوم 5 مايو المقبل بعد توقف شهر كامل.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 46 نقطة

2 السكة الحديد 45 نقطة

3 وادى دجلة 44 نقطة

4 القناة 43 نقطة

5 بتروجت 38 نقطة

6 الاتصالات 33 نقطة

7 منتخب السويس 35 نقطة

8 الترسانة 35 نقطة

9 العبور 33 نقطة

10 بورتو السويس 30 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 مستقبل وطن 24 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

14 إيسترن كومبانى 23 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

وشهدت آخر جولة، تعادل فريق زد سلبيا مع فريق مستقبل سبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

وسقط فريق السكة الحديد أمام بتروجت بهدف نظيف، ليتوقف رصيد السكة عند النقطة 45 فى المركز الثانى، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 38 نقطة ليواصل صحوته تحت قيادة سيد عيد.

وخطف فريق وادى دجلة فوزا صعبا أمام النصر بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة فى المركز الثالث، فيما توقف النصر عند 18 نقطة ويصعب موقفه.

وجاءت نتائج مباريات آخر جولة فى مجموعة القاهرة كالتالى..

القناة 1 / 1 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 1 /2 المصرية للاتصالات

الإعلاميين 0 / 2 منتخب السويس

النصر 0/ 0 وادى دجلة

زد 0/ 0 مستقبل سبورت

بورتو السويس 0/ 0 العبور

الإنتاج الحربى 0 / 2 إيسترن كومبانى

السكة الحديد 0/ 1 بتروجت