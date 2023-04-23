شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى