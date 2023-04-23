اتهامات متبادلة بين لاعبي الرجاء والمدرب.. الصحف المغربية تكشف كواليس ما حدث بعد الخسارة أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت الصحف المغربية على الهزيمة التي تعرض لها الرجاء على يد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث وصفتها بـ"القاسية".

وخسر الرجاء المغربي أمام مضيفه الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الدار البيضاء، حيث سيحتاج الرجاء لتعويض فارق الهدفين، فيما سيكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لبلوغ الدور نصف النهائي.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة الفريق المتأهل من مباراتيّ الترجي وشبيبة القبائل الجزائري.

"الأهلي أفسد فرحة العيد"

أفادت صحيفة "المنتخب" بأن "الأهلي أفسد فرحة العيد على الرجاء وجماهيره" بالثنائية التي أحرزها في شباك أنيس الزنيتي، حارس الفريق.

وقالت الصحيفة إن مباراة الإياب في الدار البيضاء ستكون صعبة على الرجاء بالنظر إلى حاجته لتسجيل 3 أهداف مع الخروج بشباك نظيفة.

"غضب منذر لكبيّر"

وكشفت صحيفة "المنتخب" أن حالة من الغضب سيطرت على منذر لكبير، المدير الفني لفريق الرجاء، عقب الخسارة أمام الأهلي، بسبب أداء لاعبيه، حيث تحدث مع طاقمه الفني حول الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

على الجانب الآخر، قالت إن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، حصل على إشادة كبيرة من جماهير الفريق الأحمر التي تواجدت في مدرجات ستاد القاهرة.

"لاعب الرجاء يتهم مدربه"

ذكر موقع "360 سبورت" المغربي أن أحد لاعبي الرجاء حمّل مدربه منذر لكبير مسؤولية تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني من المباراة.

وأفاد الموقع بأن اللاعب، الذي لم يتم ذكر إسمه، قال عقب المباراة إن لكبير أعطى تعليماته إلى لاعبيه بين الشوطين بعدم التقدم نحو الأمام، حيث طالبهم بالركون في الدفاع والاكتفاء بالهجمات المرتدة.

وأضاف الموقع "اللاعب المقصود كشف أن لكبير طلب من الزنيتي كثيرًا لعب الكرة بشكل طولي، وإيصالها لمنتصف ملعب الأهلي، وهو نهج جديد على لاعبي الفريق الأخضر".

ووفقا للاعب الرجاء، فإن تعليمات لكبيّر حدّت من تحركات لاعبي الفريق، مؤكدا أن فريقه لو لعب بنفس الخطة التي بدأ بها المواجهة، ربما عاد بنتيجة التعادل على الأقل.

"هزيمة قاسية"

ووصف الموقع ذاته الهزيمة التي تلقاها الرجاء من الأهلي بـ"القاسية"، مشيرًا إلى أن آمال الفريق المغربي في التأهل "باتت معقدة".

كما أبرز الموقع تألق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، موضحًا أن الرجاء أزعج دفاع أصحاب الأرض في الشوط الأول من المباراة.