شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات الصالة المغطاة لاستضافة كأس العالم للجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي التجهيزات الأخيرة لاستضافة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات القاهرة 2023 ، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجارى إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتشهد الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، لاستضافة الحدث العالمي وضيوف مصر فى حفل أفتتاح كأس العالم للجمباز الفني

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا- بريطانيا - اليونان - أندونيسيا -تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف يمثلها فى منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي أن الاتحاد الدولي للجمباز لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.