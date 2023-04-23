شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعداداً للرجاء.. كولر يجتمع بمعاونيه ومران استشفائى للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتدرب الأهلي اليوم، الأحد، دون راحة، بعد الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس باستاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

ويضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب غدًا لخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب وقبل 72 ساعة أيضًا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

وتوج الأهلي بلقبين أمام الرجاء، كانت البداية عام 1996، عندما توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز (3-1)، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مواجهات الفريقين.

وكان اللقب الثاني في 2021، عندما حصد الفريق الأحمر لقب السوبر الإفريقي بنتيجة 6-5 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).