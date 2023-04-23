شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى باستاد الدفاع الجوي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويضم تشكيل بيراميدز فى المباراة كلاً من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي
خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى.