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انطلاق مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس الجنوب أفريقى باستاد الدفاع الجوي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل بيراميدز فى المباراة كلاً من.. 

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي  

 

خط الهجوم: دودو الجباس  

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي  - إبراهيم عادل - إسلام عيسى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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