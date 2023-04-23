الأهلي يواصل استعداداته لمباراة الرجاء دون راحة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول يعزز صدارته بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بدوري الأبطال | الوفد (alwafd.news)

وأجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم

السبت المقبل.

وأجرت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

وأنتصر الأهلي على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين نظيفين عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.