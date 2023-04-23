برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

لامين يامال يظهر للمرة الأولى في ملعب كامب نو مع برشلونة | الوفد (alwafd.news)

أحرز فيران توريس هدف التقدم لصالح برشلونة قبل نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء، ليقتنص البرسا الثلاث نقاط، ويعزز صدارته بجدول الترتيب.

حصل اللاعب البرازيلي رافينيا على جائزة الأفضل في اللقاء بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان الفريق الضيف طالب بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد بوسكيتس،

لكن قرر الحكم عدم احتساب شئ.

وشهدت المباراة الكثير من البطاقات الصفراء، ومنح حكم اللقاء 8 بطاقات للاعبي أتلتيكو مدريد، فيما حصل ثنائي برشلونة جافي ورافينيا على إنذار أيضًا.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، خلفه ريال مدريد بفارق 11 نقطة، فيما يتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة في المركز الثالث.