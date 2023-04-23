ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت و تروا بالدوري الفرنسي (أرقام)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت وتروا ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

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وانتهت مباراة نانت وتروا بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، وقد شهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد لمدة 90 دقيقة.

ولم يتمكن مصطفى محمد من التسجيل بعدما هز الشباك مرتين في آخر مباراتين له مع نانت بالدوري الفرنسي.

وسدد مصطفى محمد مرتين على المرمى لكنه فشل في هز الشباك.

وأكمل مصطفى محمد 19 تمريرة منها 13 تمريرة

صحيحة.

وحقق مراوغة واحدة ناجحة من أصل محاولتين للمراوغة.

وتفوق في المواجهات الأرضية مرتين من أصل 6 كما فاز في 4 صراعات هوائية من أصل 6 صراعات هوائية تعرض لها خلال المباراة.

وفقد مصطفى محمد الاستحواذ على الكرة 9 مرات فقط بعد لمس الكرة 31 مرة.

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