إيجالو يقود تشكيل الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل الرسمي للزعيم أمام الاتحاد في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين .

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون مين – محمد جحفلي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار – سلمان الفرج – آندريه كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو

– موسى ماريجا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات .

ومن المقرر ان يفوز في مباراة الهلال والاتحاد سوف يواجه الفائز من مباراة النصر والوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

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