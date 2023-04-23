بيراميدز يتعادل مع مارومو جالانتس ويؤجل حسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤجل بيراميدز حسم التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية، لمباراة العودة التى ستقام يوم الأحد المقبل فى جنوب أفريقيا.

وسجل شيفافيرو لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

وضم تشكيل بيراميدز فى المباراة كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد توفيق - أوجو صامويل - كريم حافظ - محمد صادق - محمود دونجا- أحمد سامي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى.