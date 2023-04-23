شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل التدريب الصباحى بتعليمات من أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك خوض تدريباته الجماعية فى الثامنة صباحًا بتعليمات من الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا.

وأبلغ أوسوريو لاعبى الفريق بخوض المران فى الثامنة صباحًا لليوم الثانى على التوالي، بعدما طبق هذا النظام فى التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان أوسوريو قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، وشهدت الجلسة حديثا مطولا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

من ناحية أخرى، بدأ عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد.