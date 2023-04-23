بيراميدز يتعادل مع مارومو جالانتس بشق الأنفس في كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بين بيراميدز و مارومو جالانتس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمع بينهما على ستاد الدفاع الجوي ضمن دور ربع نهائي في بطولة كأس الكونفيدالية الأفريقية .
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انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن بيراميدز و مارومو جالانتس بدون أهداف .
وفي الدقيقة 55 سجل رانجا شيفافيرو الهدف الأول بصناعة لاكي موهومي .
وحصل فريق بيراميدز على ركلة الجزاء قبل انتهاء المباراة في الدقيقة 90 ، نفذ رمضان صبحي ركلة الجزاء في شباك مارومو جالانتس على يسار الحارس .
واحتفل رمضان صبحي بخلع القميص وحصل علىبطاقة الصفراء في المباراة .
وبدء بيراميدز بهذا التشكيل أمام مارومو جالانتس
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي
خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي
خط الهجوم: دودو الجباس.
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بهدف لكل فريق.
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