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بيراميدز يتعادل مع مارومو جالانتس بشق الأنفس في كأس الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بين بيراميدز و مارومو جالانتس بهدف لكل فريق في المباراة التي  جمع بينهما  على ستاد الدفاع الجوي ضمن دور ربع نهائي  في بطولة كأس الكونفيدالية  الأفريقية .

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انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقن بيراميدز و مارومو جالانتس بدون أهداف .

 

وفي الدقيقة 55 سجل رانجا شيفافيرو الهدف الأول بصناعة لاكي موهومي .

 

وحصل فريق بيراميدز على ركلة الجزاء  قبل انتهاء المباراة في الدقيقة 90 ، نفذ رمضان صبحي ركلة الجزاء في شباك مارومو جالانتس  على يسار الحارس .

 

واحتفل رمضان صبحي بخلع القميص وحصل  على

بطاقة الصفراء   في المباراة .

 

وبدء بيراميدز بهذا التشكيل أمام مارومو جالانتس

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس.

ليطلق حكم المباراة  صافرة نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بهدف لكل فريق.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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