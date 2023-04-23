لياو يقود ميلان للفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز إي سي ميلان على ليتشي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

بيولي يعلن تشكيل ميلان لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي | الوفد (alwafd.news)

أحرز لياو هدف ميلان الأول في الدقيقة 40 في شباك ليتشي، قبل أن يضيف النجم البرتغالي هدف ميلان الثاني في الدقيقة 75، لينتصر الروسونيري ويقتنص الثلاث

نقاط.

وقرر بيولي إراحة نجمه لياو بعد تسجيله هدفين، وقرر إخراجه في الدقيقة 78، وإشراك ديفوك أوريجي بدلا منه.

رفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.