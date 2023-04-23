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لياو يقود ميلان للفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز إي سي ميلان على ليتشي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الواحدة والثلاثين من .

بيولي يعلن تشكيل ميلان لمواجهة ليتشي بالدوري الإيطالي | الوفد (alwafd.news)

أحرز لياو هدف ميلان الأول في الدقيقة 40 في شباك ليتشي، قبل أن يضيف النجم البرتغالي هدف ميلان الثاني في الدقيقة 75، لينتصر الروسونيري ويقتنص الثلاث

نقاط.

وقرر بيولي إراحة نجمه لياو بعد تسجيله هدفين، وقرر إخراجه في الدقيقة 78، وإشراك ديفوك أوريجي بدلا منه.

رفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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