تشكيل يوفنتوس ونابولي لموقعة الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريقي يوفنتوس ونابولي، التشكيل الرسمي للمباراة والتي تنطلق مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

لياو يقود ميلان للفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي | الوفد (alwafd.news)

تشكيل يوفنتوس:

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي - روجاني - دانيلو.

خط الوسط: كوادرادو - ميريتي - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش.

في الهجوم: سولي - ميليك.

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو -

مين جاي كيم - خيسوس - أوليفيرا.

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - ندومبيلي.

في الهجوم: لوزانو - فيكتور أوسيمين - كفاراتسخيليا.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعدما استعاد اليوفي النقاط المخصومة من رصيده "15 نقطة".