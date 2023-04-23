مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق مانشستر يونايتد على حساب برايتون بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما انتهت الأشواط الأصلية والاضافية بالتعادل سلبيا دون أهداف.

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استحوذ فريق مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول ولكن فشل التسجيل في شباك برايتون

وبدأ اريك تين هاج بهذا التشكيل أمام برايتون

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لوك شاو، فيكتور ليندلوف، أرون وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، أنتوني.

وحصل البرازيلي كاسيميرو على البطاقة الصفراء في أحداث الشوط الأول.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين مانشستر يونايتد وبرايتون بدون أهداف.

ليتعادل فريق مانشستر يونايتد مع برايتون في أحداث الشوط الثاني .

وتوجه الفريقان إلى الشواط الإضافية الثالث والرابع ولكن حسم التعادل السلبي نتيجة الأشواط .

ليلعب الفريقان ضربات الترجيح ، ويفوز مانشستر يونايتد على برايتون 7 أهداف مقابل 6 أهداف .

ليقابل مانشستر يونايتد مع نظيره السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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