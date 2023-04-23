ريمونتادا الوصل تصعب موقف شباب أهلي دبي في التتويج بالدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة نادي شباب أهلي دبي ضد الوصل بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد آل راشد، ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الإماراتي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة شباب أهلي دبي والوصل

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب أحمد نورالهي لشباب الأهلي في الدقيقة 47 من عمر الشوط الاول، وأضاف اللاعب يحيي الغساني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

سجل اللاعب فابيو فيرجينيو "دي ليما" الهدف الأول للوصل في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، الذي شهد سيطره على اللعب وفعالية هجومية للضيوف على أصحاب الأرض، وسجل اللاعب غانم أحمد هدف التعادل في الدقيقة 97

من عمر اللقاء وقبل النهاية بلحظات.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي شباب أهلي دبي إلى 51 نقطة في المركز الاول من دوري أدنوك للمحترفين، جمعها من الفوز في 15 لقاء والتعادل في 6 مباريات وخسارة 3 مواجهات.

على الجانب الأخر يحي فريق الوصل فرصه المنافسة على المركز الثاني ويرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة في المركز الرابع من الترتيب بعدما حقق الانتصار في 12 لقاء وتعادل في 8 وخسر في 4 مباريات.

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