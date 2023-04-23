الهلال يتعادل مع الاتحاد في الشوط الأول بكأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بين الهلال و الاتحاد في الشوط الأول بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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استحواذ فريق الهلال السعودي على مجريات المباراة بتنفيذ العديد من الهجمات الفنية و التكتكية على الاتحاد لتسجيل هدف التقدم .

وكانت نسبة الاستحواذ في مباراة الهلال والاتحاد لصالح الزعيم بنسبة 68% في المقابل 32% لصالح الاتحاد.

وبدأ الهلال السعودي بهذا التشكيل أمام الاتحاد بتشكيل مكون

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون مين – محمد جحفلي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار –

سلمان الفرج – آندريه كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو – موسى ماريجا.

فيما بدا الاتحاد بهذا التشكيل أمام الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان

خط الوسط: عوض الناشري – برونو هنريكي – كورنادو

خط الهجوم: هيلدر كوستا – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الهلال والاتحاد بدون أهداف.

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