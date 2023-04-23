فينسيوس جونيور يهدد عرش رونالدو في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تألق النجم البرازيلي فينسيوس جونيور مع ريال مدريد بشكل لافت للنظر في الفترة الأخيرة، وأصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الميرنجي، وبدأ في تسجيل أرقام قياسية مسجلة باسمه بعد فترة قصيرة من ظهوره مع الملكي.

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يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي رقم قياسي مسجل باسمه حينما كان لاعبًا في صفوف فريق ريال مدريد، حث أصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد مع الميرنجي.

فينسيوس يقترب من معادلة إنجاز رونالدو

تمكن رونالدو من صناعة 21 هدفا لزملائه في الفريق خلال موسم واحد، والتي كانت في موسم 2014-2015 وكان 17 منها في الدوري و4 في دوري أبطال

أوروبا، لكن فينسيوس يقترب من معادلة رقم كريستيانو مع الميرنجي.

تمكن النجم البرازيلي فينسيوس جونيور من صناعة 16 تمريره حاسمة في الموسم الحالي مع الميرنجي، ويبتعد بفارق 5 تمريرات حاسمه ليعادل رقم رونالدو، وبفارق تمريره واحدة ليعادل رقم جيمس رودريجيز.

يتقاسم فينيسيوس المركز الثالث مع توني كروس بـ16 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي، وجاءت تمريرات جونيور بـ8 في الليغا و5 بدوري أبطال أوروبا و3 في كأس ملك إسبانيا.

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