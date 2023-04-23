مدرب مانشستر يونايتد يفسر كيف تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدير الفني الهولندي إيريك تين هاج مدرب فريق مانشستر يونايتد عن فوز فريقه على برايتون مساء اليوم الأحد، ليتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

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حقق اليونايتد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليضرب موعد أمام مانشستر سيتي في النهائي.

تصريحات تين هاج عن فوز مانشستر يونايتد

قال المدرب الهولندي أن المدافع السويدي ليندلوف هادئ للغاية، ويتمتع بمهارة في تسديد ركلات الجزاء، هو شخص يثق في نفسه بشكل عام، واعتقد أن ثنائية لينديلوف ولوك شو قدمت أداءً رائعاً، بالإضافة إلى كاسيميرو.

رأيت في المباراة الماضية فريق غريب لكن اليوم عدنا لطبيعتنا، رأيت اليوم

لاعبين يضرون على تحقيق الانتصار ويلعبون بكل قوة لأجل الفوز، وكانت لدينا فرص جيدة.

أشار مدرب مانشستر يونايتد إلى التألق الكبير والدور الرائع الذي لعبه الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في اللقاء خاصة بعدما أنقذ الفريق من هدف مؤكد في الدقيقة 113ن ليتأهل الشياطين الحمر إلى مواجهة النهائي.

من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق مانشستر سيتي، والمقرر لها يوم 3 من شهر يونيو المقبل.

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