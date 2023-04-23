شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو بعد التعادل أمام جالانتس: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن نتيجة التعادل أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي لا تعني شيئا كبيرا بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى في الإياب يوم 30 أبريل الجاري، وبيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وتعادل بيراميدز مع مارومو جالانتس الجنوب أفريقى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه غير راض تماما عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة، وأنه تحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز، مشددا على أن هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل وكان قريبا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء.

وأوضح أن الفريق أمامه مباراة أخرى ولن يفقد الثقة في اللاعبين وسيعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل.

وسجل شيفافيرو لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.