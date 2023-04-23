شكرا لقرائتكم خبر عن عمر معوض والتوأم عادل أبرز الشباب المُصعّدين لمران الأهلى مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي اليوم الأحد مشاركة عدد من لاعبي فرق الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول، في ظل قرار مارسيل كولر، المدير الفني، إراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الرجاء المغربي أمس السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من المشاركة في التدريبات الجماعية الاكتفاء بتدريبات استشفائية.

وأبرز اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول: عمر سيد معوض وميدو رضا والتوأم حسام وإبراهيم عادل، فيما شهد المران حضور مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

وأجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقسيمة كرة قوية على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهدت مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية فى «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.