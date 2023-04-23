شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته.. وزوران يُحفّز لاعبيه قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الاتحاد السكندري تدريبات اليوم، الأحد، بعد الراحة التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق، للاعبين لمدة ثلاثة أيام، للاحتفال بعيد الفطر المُبارك مع ذويهم.

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين بعد العودة من التدريبات وقبل بداية الفقرة البدنية وحثهم على التركيز خلال الفترة القادمة والتي ستكون حاسمة للفريق من حيث النتائج وشدد على ضرورة التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في الإرتباطات المقبلة التى سيكون في مقدمتها، مباراة انبي يوم الجمعة القادم الموافق 28 أبريل باستاد الإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعقد زوران جلسة مع معاونيه من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة إنبي ودراسة المنافس جيداًَ قبل المباراة المقبلة، خاصة أن فريق إنبي تطور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري.