شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 23 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 23 / 4 / 2023 شهدت العديد من الأحداث التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

عمر معوض والتوأم عادل أبرز الشباب المُصعّدين لمران الأهلى مع كولر

شهد مران الأهلي اليوم الأحد مشاركة عدد من لاعبي فرق الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول، في ظل قرار مارسيل كولر، المدير الفني، إراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الرجاء المغربي أمس السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من المشاركة في التدريبات الجماعية الاكتفاء بتدريبات استشفائية.

الأهلى ينشر فيديو لأول مران استعدادا لمباراة الحسم أمام الرجاء

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لمران الفريق استعداداً لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مرانه اليوم، الأحد، على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة الذهاب أمام الرجاء أمس باستاد القاهرة التى حسمها الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة.

­مران الأهلي.. استمرار تأهيل كريستو وتقسيمة قوية للبدلاء.. صور

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وشهد مران الأهلي استمرار محمد الضاوي كريستو فى برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب بعد إصابته بالتواء فى الكاحل.

تقسيمة قوية فى مران الأهلي بمشاركة الشباب وحضور بروكيتش ووليد سليمان

أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقسيمة كرة قوية على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشهدت مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

6 أهداف أفريقية تعيد بيرسى تاو إلى قلوب الجماهير الأهلاوية.. الأكثر مساهمة

استعاد الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب النادى الأهلى، الكثير من مستواه في الفترة الحالية بعدما نجح في قيادة الأهلى لوضع قدم في نصف النهائي بعد الفوز على الرجاء بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة أمس.

منح سيدات طائرة الأهلى إجازة يومين فى العيد استعدادا للكأس