شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يُرزق بمولودته الأولى "مليكة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، بمولودته الأولى، اليوم الأحد، وأطلق عليها اسم "مليكة".

وانضم أحمد ريان انضم إلى سيراميكا على سبيل البيع النهائي في صفقة انتقال شادي حسين إلى الأهلي في الصيف الماضي، ولعب أحمد ريان في صفوف التاي سبور التركي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الإعارة قبل أن يعود إلى مصر وينضم بعدها إلى سيراميكا.

ويُعد أحمد ياسر ريان أحد المهاجمين الصاعدين بقوة في الدوري المصري، ولعب لعدة أندية أبرزها الجونة وسيراميكا والأهلي ويمتلك قدرات تهديفية عالية.