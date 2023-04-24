شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 23/ 4/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد، الموافق 23/ 4/ 2023، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: الزمالك يواصل التدريب الصباحى بتعليمات من أوسوريو، والزمالك يمنح أوسوريو أحقية تحديد ملف الراحلين والصفقات الجديدة.

الزمالك يواصل التدريب الصباحى بتعليمات من أوسوريو

يواصل فريق الزمالك خوض تدريباته الجماعية فى الثامنة صباحًا بتعليمات من الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا.

الزمالك يمنح أوسوريو أحقية تحديد ملف الراحلين والصفقات الجديدة

منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الكروى الأول، أحقية تحديد مصير اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد.

أوسوريو يدرس بدلاء مصطفى شلبى أمام سيراميكا بعد الإيقاف

يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جميع الحلول المتاحة أمامه لتعويض غياب مصطفى شلبى عن مواجهة سيراميكا فى المباراة المقبلة، بسبب الإيقاف.

أوسوريو يمنح دروس خصوصية للدفاع والهجوم فى الزمالك

حرص كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على منح دروس خصوصية منفصلة للمدافعين والمهاجمين، حيث قام المدير الفني بالتحدث مع مدافعى الفريق حول الأخطاء التي ارتكبوها في المباراة الماضية، والتمركز الخاطئ الذى يتسبب في منح المنافس الأفضلية وخاصة في الهجمات المرتدة، وكذلك الكرات الثابتة التي تحتاج لتأمين دفاعى مميز ومحكم لمنع خطورتها وشدد أوسوريو على أهمية مشاركة معظم اللاعبين في التغطية الدفاعية وتقديم أداء دفاعى وهجومى في نفس الوقت.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 4 لاعبين قبل الرحيل المجاني

تحرك مسئولو نادى الزمالك في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع حاليًا لأى فريق آخر، ومن ثم الرحيل بالمجان في نهاية الموسم، وهو الأمر الذى يرفضه مسئولو القلعة البيضاء، ويمتمسكون بأن يكون الرحيل عن طريق النادي حتى يستفيد بمقابل مادى من أي صفقة تتم، أو استمرار اللاعب وسط صفوف الفريق في حالة الحاجة لخدماته.

اجتماع بين أوسوريو ولاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم استعدادا لسيراميكا

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

أوسوريو يجتمع برباعي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات منفردة مع سامسون أكنيولا ومحمود شبانة وسيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد، رباعي القلعة البيضاء خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبل في مسابقة الدوري.

فقرة بدنية للاعبين فى مران الزمالك استعدادا لسيراميكا.. وشلبى وزيزو يواصلان التأهيل