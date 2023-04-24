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رسميًا.. إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات وإبراهيم حسن مباراتين

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القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة  المسابقات تحت اشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عدد من العقوبات للجولة ال٢٦ للدوري و جاءت كالتالي : 

 

- إنبى وأسوان :

 

-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من انبى مباراة للطرد لسابق انذاره..

-إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق اسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.

 

- طلائع الجيش وفيوتشر

إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..

- سموحة والاهلى

إيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي  الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..

- المصرى والاسماعيلى

-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.

-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور  لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.

-سيراميكا والإتحاد

-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

 

-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض..

-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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