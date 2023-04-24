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كورتوا .. الدوري مازال في الملعب وسنقاتل حتى النهاية

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ياسر رشاد - القاهرة - لم يفقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس الأمل في منافسة فريقه بقوة على لقب الدوري رغم الفارق الكبير مع المتصدر للدوري الإسباني الكروي.

ويتقدم برشلونة بفارق 11نقاط على ريال مدريد بعد الفوز الليلة على ضيفه أتلتيكو مدريد.

وقال كورتوا" 30 عاماً " ،بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيجو بهدفين السبت في ملعب سانتياجو برنابيو: سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة، نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في قد تحصل أمورعدة، ونرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة،

ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون.

أضاف الحارس العملاق "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الابطال، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، أربع نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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