أحمد حجازي يمنح الهلال بطاقة العبور لنهائي الكأس على حساب الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الاتحاد والهلال بفوز أزرق الرياض بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023.

أقرأ ايضًا.. فرص شباب أهلي دبي لـ التتويج بالدوري الإماراتي

هدف حجازي يمنح الهلال التأهل

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب احمد حجازي مدافع الاتحاد عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 106 من عمر اللقاء، وفي الشوط الإضافي الثاني باللقاء.

شهدت المباراة فاعليه هجومية من جانب النمور بينما كانت السيطرة والاستحواذ على الكرة لصالح الهلال الذي خطف بطاقة التأهل والعبور لنهائي كأس الملك، منتظرًا الفائز من لقاء النصر والوحدة.

بدأ الاتحاد مباراة الهلال بتشكيل مكون من:-

مارسيلو جروهي في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع مدالله العليان وأحمد شراحيلي وأحمد حجازي وأحمد بامسعود، وفي خط الوسط برونو هنريكي وعوض الناشري وإيجور كورنادو، وفي خط الهجوم حمدالله ورومارينيو وهيلدر كوستا.

على الجانب الأخر بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون مين – محمد جحفلي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار – سلمان الفرج – آندريه كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا