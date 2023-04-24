رد فعل جمهور الاتحاد السعودي مع حجازي بعد الخسارة من الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الاتحاد والهلال بفوز أزرق الرياض بهدف دون مقابل، سجله اللاعب أحمد حجازي مدافع النمور عن طريق الخطأ في مرماه، ليواجه ردود أفعال جمهور التايجرس بعد اللقاء.

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سجل أحمد حجازي هدف عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 106 ليتأهل نادي الهلال بسبب هذا الهدف لنهائي كأس الملك منتظرًا الفائز من مباراة النصر والوحدة.

ردود أفعال جمهور الاتحاد مع أحمد حجازي

يرى جمهور الاتحاد أن الدولي المصري لم يقصر مع النادي ولم يبخل بأي مجهود على الفريق، بل كان حاضرًا في كل لحظة من اللقاء وقدم مستوى جيد، لكن الحظ لم يكن معه اليوم

في مثل تلك اللقطة.

وقال البعض من جمهور الفريق السعودي أن أحمد حجازي قدم مستوى جيد للغاية لكن الخطأ كان في غير وقته حتى أخذ بالفريق لخارج الكأس المنتظره منذ بداية الموسم لتكون نقطة سوداء في مسيرة الدولي المصري مع نادي الاتحاد.

من المقرر أن يستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل الموافق 27 من شهر أبريل الجاري، في الثامنة والنصف مساءً.

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