10 حالات إيقاف في الجولة 27 بالدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية العقوبات المفروصه على اللاعبين عقب أحداث الجولة 26 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، والتي شهدت الكثير من حالات الطرد بجانب العقوبات المالية والجماهيريه.

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وشهدت الجولة 26 من الدوري 9 حالات قد حصلت على البطاقة حمراء لمختلف الأسباب بجانب عقوبة مالية وحرمان من الجمهور على نادي المصري، وجاءت عقوبات الجولة كالتالي:-

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 26 من الدوري

شهدت مباراة سموحة والاهلى إيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي لـ3 مباريات للطرد بعد تعديه بضرب الخصم بدون كرة.

بينما شهدت مباراة المصرى والاسماعيلى في "ديربي القناة" حالة إيقاف على إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد، بعد ما قام به تجاه حكم اللقاء، بجانب توقيع غرامة مالية على الفريق البورسعيدي بقيمة عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من حضور مباريات الفريق لمواجهتين، للسباب الجماعى

ضد الحكم.

بينما شهدت مباراة سيراميكا والإتحاد 3 حالات إيقاف على معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا لمباراة وحيدة، وإيقاف حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا للاعتراض على الحكم، وإيقاف اللاعب محمد حسن نجم سيراميكا لثلاثة مباريات بعد ضربه الخصم بدون كرة.

وشهدت مباراة إنبى وأسوان حالتي إيقاف على اللاعب أحمد أمين قاسم من الفريق البترولي للطرد بالإنذار الثاني، وإيقاف على فتحى وإسلام جمال لاعبي أسوان مباراة وحيدة للطرد لسابق الإنذار.

بينما شهدت مباراة طلائع الجيش وفيوتشر إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره.

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