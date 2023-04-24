شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إيقاف محمد الشناوى 3 مباريات وإبراهيم حسن مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة عددا من العقوبات للجولة ال26 للدوري وجاءت كالتالي :

- إنبى وأسوان :

-إيقاف اللاعب أحمد أمين قاسم من انبى مباراة للطرد لسابق إنذاره..

-إيقاف كل من على فتحى وإسلام جمال ثنائي فريق اسوان مباراة للطرد لسابق الإنذار والثانى منع فرصة محققة.

- طلائع الجيش وفيوتشر

إيقاف اللاعب محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره..

- سموحة والأهلى

إيقاف اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة..

- المصرى والاسماعيلى

-إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري مباراتين للطرد لمابدر منه تجاه الحكم.

-توقيع غرامة مالية على النادى المصرى قيمتها عشرون ألف جنيها وحرمان ١٩ مشجع من الحضور لمدة مباراتين وذلك للسباب الجماعى تجاه الحكم.

-سيراميكا والإتحاد

-إيقاف الكابتن معين الشعبانى المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض.

-إيقاف الكابتن حسن نصر مدرب حراس مرمى سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض..

-إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا ثلاثة مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة.