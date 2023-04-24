شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري تدريباته الجماعية اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراته أمام البنك الأهلي غدا الثلاثاء، والمؤجلة من الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري.

ويرغب المصري فى تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الإسماعيلي في ديربي القناة، والتي خسر فيها بهدفين مقابل هدف.

وشهت مباراة الإسماعيلي غياب كل من زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بديربي القناة.

وأكد الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق، أن زياد كمال ما زال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أصيب حسام جريشة بشد في وتر العضلة الضامة ، بينما أصيب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية يستوجب خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان النادي المصري خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.