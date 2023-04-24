شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية للاعبي الأهلي قبل مباراة الحسم أمام الرجاء بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أحمد أبو الوفا، المعد النفسي بالجهاز الفني للأهلي، جلسات عديدة مع لاعبي الفريق الأحمر من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى قوى فى مباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاسيما أن المباراة ستقام فى أجواء صعبة وعلى ملعب محمد الخامس بسعة جماهيرية كاملة.

ويحرص المعد النفسي للأهلي على رفع الروح المعنوية للاعبين، وحثهم على تقديم أفضل مستوى فني وعدم الانشغال بالأجواء المحيطة من هتافات الجماهيرية أو الأجواء المحيطة بالمباراة، والتركيز على تحقيق الهدف المنشود من المباراة خلال الـ90 دقيقة لعب داخل الملعب، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

من جانبه، يرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراة صعبة جدًّا أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن المنافس بدأ المباراة بشكل مميز.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرجاء، «طريقة لعب الرجاء أخرت دخول الأهلي في السيطرة الكاملة على المباراة، حتى استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وصناعة فرص تهديف، مشيرا إلى أن الهدف الثاني سهل مهمتنا في زيادة الفاعلية على مرمى الرجاء، وسعيد جدًّا أننا سجلنا هدفين ولم نستقبل أهدافًا».

وأشار إلى أن الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة، وهناك شوط ثان في المغرب يجب أن نكون جاهزين له، لأن المباراة لم تنته بعد بالرغم أن النتيجة ستمنحنا تميزًا لكن يجب ألا نلتفت لها في تحضيرات العودة.

وبسؤاله عن مستوى عمرو السولية وحمدي فتحي، قال إن حمدى فتحي عائد من غياب عن التدريبات بسبب دور البرد، ولهذا السبب لم يبدأ بينما يقدم السولية مستوى ثابتًا وأداءً مميزًا في نتائج الفريق.

وأضاف كولر، «خالد عبد الفتاح شارك في المباراة الماضية بمركز الظهير الأيسر ومشاركته اليوم في هذا المركز للتغطية الدفاعية بعد خروج حسين الشحات».

وأشار إلى أن الأداء الهجومي لمحمد هاني مميز ولكن يحكمه في مسألة الزيادة المستمرة قوة المنافس الذي يواجه الفريق في كل مباراة، لأننا عادة نواجه فرقًا كبيرة يجب مراعاة قدراتها الهجومية.

واختتم كولر تصريحاته وقال إن نتيجة مباراة السبت والفوز بهدفين نظيفين تمنح الأهلي ميزة، ولكن على أرض الواقع الأمور في المغرب ستكون في قمة الصعوبة، ومن ثم لا بد أن يذهب الفريق إلى المغرب وكأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.