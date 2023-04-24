شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة خاصة من شوقي غريب للاعبي المقاولون قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق في أول مران عقب الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة، وتحدث غريب مع لاعبي الفريق بشأن تنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها حصد النقاط في بطولة الدوري، ومواصلة العروض القوية التى كان أبرزها التعادل المُثمر مع الزمالك 2/2.

وقرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدورى، وأحرز هدفى المقاولون جون أوكلى فى الدقيقة 26 وفادى فريد فى الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة ، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود فى الثانى من مايو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى.

من جانبه ، أكد المهندس محمد عادل فتحى أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتحلى اللاعبون بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل فى الوقت القاتل، مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفنى الكبير شوقى غريب كان يسعى لتحقيق الفوز، لكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية، وأوضح فتحي أن تدخلات شوقي غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.