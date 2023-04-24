غياب نجم الهلال عن نهائي كأس الملك وتحديد بديله

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد فريق نادي الهلال لخدمات أحد نجوم الفريق عن لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الحالي 2022-2023، والمقرر لها على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي "الجوهرة المشعة".

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وتم تحديد نهائي كأس الملك ليقام أحد أيام 13 أو 19 أو 22 من شهر مايو، وخلاله سيفتقد الزعيم لخدمات اللاعب جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق.

غياب كويلار عن نهائي كأس الملك

وياتي غياب كويلار عن الهلال في نهائي كأس الملك بسبب تراكم البطاقات الصفراء التي حصل عليها الكولومبي مؤخرًا، وذلك

بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 104 من عمر المباراة امام الاتحاد.

ينتظر الهلال الفائز من مواجهة النصر والوحدة، بعدما حقق الانتصار على الاتحاد بهدف دون مقابل سجله أحمد حجازي عن طريق الخطأ في مرماه.

من المتوقع أن يشارك محمد كنو في مركز خط الوسط في نهائي كأس الملك بجوار سلمان الفرج وأندري كاريلو.

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