اليوم.. النصر يستقبل الوحدة في نصف نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب فريق نادي النصر مواجهة من العيار الثقيل اليوم الاثنين أمام نظيره فريق الوحدة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بمباريات الموسم الحالي 2022-2023.

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تأهل النصر لنصف النهائي بعد الفوز على نظيره أبها بنتيجة 3-1، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على الباطن 2-1.

مباراة النصر والوحدة اليوم بكأس الملك

من المقرر ان يلعب النصر أمام الوحدة مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد مرسول بارك "SMC" ملعب النصر بمسماه الجديد، ويامل في خطف بطاقة العبور للنهائي لمواجهة الهلال للمرة الثالثة في الموسم الحالي.

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العمري من التشكيل الأساسي للقاء اليوم، على أن يعتمد على الفارو حونزاليس بجانب عبدالله مادو أو علي لاجامي في التشكيل الأساسي ضد الوحدة.

من المقرر ان تنطلق مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة النصر والوحدة مساء اليوم من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي، ويتولى بلال علام التعليق على أحداث اللقاء.

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