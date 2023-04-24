شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أمير عبد الحميد، حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 44 فهو من مواليد 24 أبريل 1979 فى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة النادى الأهلى عندما انضم لفريق الناشئين فى موسم 92-93، ونجح فى لفت الأنظار بفضل مستواه الجيد حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادى فى موسم 2000-2001 عقب رحيل الحارس مصطفى كمال إلى نادى القناة.

لم يشارك أمير عبدالحميد بصورة أساسية مع الأهلي فى ظل وجود الحارس المخضرم عصام الحضرى الحارس الأساسى وقتها للمارد الأحمر، إلا أن مانويل جوزيه المدرب البرتغالى للأهلى قرر الدفع به فى مباريات كأس مصر موسم 2006-2007 وقاد الأهلى للتتويج باللقب على حساب الزمالك فى المباراة الشهيرة التى جمعت الفريقين فى النهائى وانتهت بفوز أبناء الجزيرة 4-3 فى لقاء صنفه النقاد والمحليين الأفضل بين القطبين على مر التاريخ.

انضم أمير عبد الحميد للمصرى البورسعيدى فى يناير 2010، واجه عبد الحميد منافسة شديدة مع الحارس الشاب أحمد الشناوى حتى حجز لنفسه مركز حراسة مرمى المصري، وقدم الحارس مستوى طيب مع الفريق البورسعيدى.

فى موسم 2012 انضم أمير عبد الحميد من المصرى إلى سموحة السكندري، وشارك الحارس مع الفريق السكندرى لمدة موسمين ظهر فيهم بمستوى جيد، ووصل مع الفريق للدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى إلا أن الأهلى حسم اللقب بفارق هدف عن سموحة.

وقع أمير عبدالحميد على عقود انضمامه لوادى دجلة موسم 2014 فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سموحة، وشارك مع الفريق الدجلاوى فى 22 مباراة ظهر فيهم بمستوى جيد.

انتقل أمير عبد الحميد فى موسم 2015 للإنتاج الحربى وظهر مع الفريق لمدة موسم واحد وشارك فى 41 مباراة قبل أن يفسخ عقده بالتراضى مع الفريق نهاية موسم 2016 ، فى 31 يوليو 2017 وقع على عقد انضمامه إلى نادى الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

انضم لنادى الداخلية مطلع موسم 2017–2018 ولكنه لم يشارك سوى فى 3 مباريات فقط طوال ذلك الموسم مع الفريق وفى مايو 2018، فسخ عقده مع النادى بالتراضي.

ظهر أمير عبد الحميد مع منتخب مصر مرتين خلال ولاية حسن شحاته المدرب التاريخى للفراعنة، وظهر فى قائمة منتخب مصر لمباراة منتخب أستراليا الودية المقامة يوم 17 نوفمبر 2010 لكنه لم يشارك بالمباراة، وبعدها تم ضمه لقائمة منتخب مصر المشارك فى دورة حوض النيل 2011.

أعلن عبد الحميد اعتزاله كرة القدم فى يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة، وعينه النادى الأهلى مديرا لأكاديمية النادى فى الشيخ زايد.

توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الأفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.