شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل الاستعداد لمواجهة المصري فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصرى، المقرر لها السبت المقبل فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الإسماعيلى أمس، الأحد، الاستعداد لمواجهة المصري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش فى الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

ومنح حمزة الجمل، المدير الفني لاعبي الفريق، راحة يومي الجمعة والسبت عقب الفوز على المصري في الدوري بهدفين مقابل هدف في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.